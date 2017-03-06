WBC》打線受壓制 中國隊0比5不敵西武

中國隊張寶樹是2009年擊敗中華隊功臣，本屆仍是陣中打擊重心。(美聯社資料照)

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中國隊今天(6日)在大阪京瓷巨蛋進行經典賽前最後一場官辦熱身賽，交手日職西武獅，中國隊打線遭到封鎖，全場只出現5支安打，7任投手輪番上陣則合計被掃出10支安打，終場以0比5遭完封，熱身賽2場皆敗。

此戰中國隊排出效力於韓職KT巫師隊的投手朱權先發，主投2局，被敲1支安打，送出2K，沒有失分，3局下換投奇濟平則是被岡田雅利、源田壯亮敲出安打再失1分。

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第4局中國隊再換上在海外拚戰的左投Andrew Chin，被木村文紀轟出2分全壘打，之後因失誤再丟1分，8局下逯宇松登板，因木村文紀的安打和岡田雅利的高飛犧牲打失分，西武將比數改寫為5比0。

西武此戰則是由5任投手輪番上陣，僅讓中國隊擊出5支安打，都來自前5棒打者，其中擔任第1棒的中外野手楊順意單場2安。

(中時電子報)