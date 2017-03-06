幼時住李登輝父家 江柏樂驚見長髮白衣女梳頭

江柏樂鑽研命理多年，已是大名鼎鼎的命理師。（圖／取材自江柏樂風水好好玩臉書）

命理老師江柏樂鑽研命理多年，曾多次在電視機、媒體面前卜算運勢，儘管他已是大名鼎鼎的命理師，江柏樂坦言自己仍會怕鬼，由於小時候家庭窮困，江柏樂被前總統李登輝爸爸李金龍收留住三芝家，不料他卻看到驚悚畫面「每晚都會看到一個長頭髮的女生穿白衣服梳頭髮」。

江柏樂談看鬼過程，到現在仍心有餘悸，根據《蘋果日報》報稿，江柏樂5歲時一家人被李金龍收留，並稱呼李金龍為伯公，不過江柏樂透露每晚在李家「每晚都會看到一個長頭髮的女生穿白衣服梳頭髮」，當時江柏樂和父母等一家7口都看過。

除了江柏樂外，他也透露全家都有靈異體質，江柏樂小時候有不少毛骨悚然的經驗，談到第一次撞鬼，江柏樂表示：「是沒有眼睛，沒有鼻子，沒有嘴巴也沒有耳朵，就一張皮而已」。

(中時電子報)