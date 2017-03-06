斗南垃圾落地後患無窮 環保局鐵腕破袋稽查

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雲林縣環保局出動五組稽查人力到斗南鎮破袋稽查，找出垃圾所有人。（周麗蘭攝）

今天上午斗南鎮公所舉行垃圾分類與垃圾不落地說明會，婦女們發問熱烈。（周麗蘭攝）

跟上時代，丟垃圾也有QR code。（周麗蘭攝）

雲林縣唯一仍垃圾落地的斗南鎮，全鎮有90幾個垃圾點，還有20幾個「公堆」。雲林縣環保局本月出動五組人馬稽查開單，強力要求斗南鎮一定要垃圾不落地、垃圾分類。

各鄉鎮垃圾減量成效不錯，唯獨斗南鎮居高不下，原因是全鎮沒實施垃圾不落地，垃圾堆到處都是，不只鄰近鄉鎮專程拿來丟，連事業廢棄物也偷偷運來放。

斗南鎮垃圾掩埋場已爆滿到必須封場，但鎮上一天仍生產30公噸垃圾，暫置的垃圾山已達5000噸。

斗南公所表示，幾年前曾實施垃圾不落地政策，但老人家反應丟垃圾會扭到腰，鎮長為了便民，允許老人家提早垃圾車來前半小時把垃圾放在地上，請清潔隊員幫忙丟就好，但此例一開後患無窮。

清潔隊每天下午3點到晚上8點半才收垃圾，不少民眾一大早就把垃圾放到路邊，全鎮目前有90幾個點要清垃圾，還有20幾個公堆，公所坦言「到處可看到垃圾是本鎮的一大特色。」

斗南鎮垃圾量多到嚇人，環保局祭出鐵腕，局長林長造表示，今年全縣已實施強制垃圾破袋稽查，3月1日起再變更策略，一次出動5組稽查人員，集中於一鄉鎮，斗南鎮是頭號目標。

斗南清潔隊長張克寧表示，最近展開全鎮17場垃圾不落地、垃圾分類宣導，預警民眾丟在地上的垃圾不會清運了，民眾配合意願不錯，還有待時間檢驗。

今日舉行市區五里說明會，參加的多是阿公阿嬤，阿嬤們詢問要怎麼分？樹葉是垃圾嗎？塑膠袋要回收嗎？垃圾車可否開到巷口？

雲縣目前每日垃圾量336公噸，到六月預估減至236公噸，斗南鎮應從30公噸減至16公噸。

(中時)