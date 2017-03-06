共軍經費僅提升7％ 學者：不隨川普起舞搞軍備競賽

3月5日，解放軍代表團出席第12屆全國人民代表大會。（中新社）

共軍年度軍費預算在各方矚目下對外公佈，再度成為各方關切與評論焦點。諸多媒體今年對於共軍預算僅成長7%都感到意外，特別是當美國總統川普提出增撥540億美元整建軍備預算案後，中國大陸未在國防預算上有所回應，亦讓預期要看到兩強因此形成對抗態勢者，不免感到失算。

對此中華戰略學會研究員張競表示，諸多媒體完全不從基本面上去理解中國大陸軍費預算，僅知依據片面新聞訊息附會炒作，因此才會產生如此失準情事。中國大陸編列國家預算有其既定章法，前置作業與批核審定期程都明確記述於預算法內，因此所有預算架構遠在川普勝選前就已底定。

再加上大陸預算支用之會計年度始於每年一月一日，川普就職後不論提出任何預算需求，中國大陸就算是要加碼跟進，亦要以臨時增撥預算方式進行；最重要的是預算支用係依據施政計畫，假若未能先予籌劃，掌握到所要推動政務項目，臨時撥發預算，相關行政體系缺乏配套，就算提供銀兩，各級機關亦無法消化。所以期待川普預算案與中國大陸產生連動反應關係，完全就是媒體報導所講出之外行話。

針對中國大陸軍費預算未能實際出現各界所期待之增幅，張競指出，中國大陸國防施政係有其章法，誠然各界都推估到因為大陸推動深化國防與軍事改革，就組織改編、人員裁減、資產處理及規範調整各個面向來說，每項改革工作都要支應大量資金才能順利完成，但是卻忽視到整個軍隊改革作業期程是要在2020年才要完成，因此預算逐年配置，範圍循序漸進，在初期階段未見到預算大量成長，純係預算需求高峰期尚未到達所致。

張競亦強調各界未能注意到，中國大陸在過去數十年開放改革後，社會結構整體變化，特別是商品經濟與金融工具日益便利，此對於解放軍預算管控效率極有助益，此對於軍費預算透明化來說，更是具有正面意義。各界經常是認為解放軍本身有意隱藏軍費預算額度與支用狀況，但殊不知對中共政治高層治軍來說，將預算支用過程、財務作業與審計體系制度化，更是當前肅貪防弊重要項目。

共軍預算從1953年開始就是以「定額包幹」方式，使得解放軍在預算保留與項目流用上獲得較高彈性，整體預算財務管理與審計作業亦自成王國，由解放軍內部自行處理。再加上解放軍傳統三大任務中具有經濟生產使命，更使得軍費財務透明度不足，形成產生貪腐問題之溫床。特別是主管預算規劃與財務作業之財務部，與負責審計之審計單位都是在總後勤部體系，自家兄弟好說話，總是很難明算帳，因此問題層出不窮。

再加上以往各大軍區都屬於中央軍委下屬一級行政單位，因此當中央撥發經費後，自然就會在各方軍頭完全統籌下，產生許多不盡理想情事，特別是各個下屬大軍區與軍兵種審計單位，各是在其審計上級與直屬長官間夾縫中求生存，無法確實發揮審計功能。

所以當推動深化國防與軍隊改革後，將審計單位自下屬後勤體系分離，使其自中央軍委至下屬部隊與機關納入一條鞭之管控體系，就成為「軍委管總」重要單元，中央軍委藉由「戰區主戰，軍種主建」之組織原則，將整體審計作業大權直接抓在手中，再令審計體系與黨務紀委結合，對於軍隊財務紀律產生重要約束效用。

去年12月底在習近平本人主導下，中央軍委新頒「軍隊審計條例」，並於2017年1月1日開始實施，在相當程度上是貫徹習近平本人所強調依法治軍理念，但此項條例亦顯現出其肅貪防腐之政治意志與決心。

不過在此項表面上是講求「法治」之條例中，在第二十三條文：「軍隊審計機構必須堅決貫徹習主席決策指示，嚴格執行中央軍委部署要求，建設“政治強、業務精、作風優、紀律嚴”的過硬審計隊伍，完善審計質量管控體系和審計網絡信息體系，推動審計理論和工作創新，不斷提高審計工作的規範化、專業化、信息化水平。」卻有在不經意間洩漏出其具有高度之「人治」色彩。

依據本項條例內容將可以看出，解放軍本身不但希冀藉由審計作業來加強治軍，更將範圍擴大到軍隊所涉及經濟生產與支援地方之基礎建設工作。此項取代2007年1月1日中央軍委所頒「中國人民解放軍審計條例」，以及2014年9月7日由習近平以中央軍委主席身份所核定「軍隊領導幹部經濟責任審計規定」之「軍隊審計條例」，將是習氏治軍重要里程碑，更是共軍軍費邁向透明化重要步驟。

張競還提到大陸電子商務極度發達，此對於解放軍預算管控與財務作業來說，其實是一大利基，並且將使得預算資金調度更加靈活，亦會是使軍費預算運用更具經濟效益，這對於強化軍隊行政效能來說，將比實質增撥預算更具戰略價值。

張競指出許多大陸軍事單位與部隊駐地位處偏遠，與財務單位距離遙遠，因此早年上級都容許此等機構自行管控相當數量「家底經費」，作為單位財務周轉運用。

此等單位若是進行兵工經濟生產作業，收入與盈餘亦可納入此等項目，有單位主官控管；講穿了就是各個部隊與機構本身所有的小金庫，但此等經費往往會百弊叢生，解放軍多年年來亦將其作為管控與查核重點項目，但說是要完全弊絕風清，其實難度甚高。

同時又有部隊涉及駐地民用基礎建設任務，為工程所需而事先撥發款項，亦曾遭致不肖者轉入私人帳戶孳息賺取利差，駐外單位在預撥款項依據匯率變化，藉由兌換匯差套利亦有傳聞。

但是當資訊化發展，使得電子撥付與網路支付極度便利，再開放網路申請撥發與結報經費後，不但讓此等小金庫再也沒有理由存在，更因透過網路運作，使得經費撥發金錢流程留下完整記錄，不但便於審計單位稽核，更讓單位經費運用更為便利，整體財務管理亦可避免積壓資金，讓整體預算運用更具效益。

張競特別強調，此等財務管理效率提升，比起增撥經費更具效益；在經濟市場上，三分靈活錢比十分死存款更有用，此種財政勤務資訊化與電子化改革趨勢，遠比觀察解放軍軍費預算增加幾個百分點來說，更具有戰略意涵！

(中時電子報)