女模被殺案 士檢：梁女撤銷羈押釋放

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陳姓外拍女模遭殺害案，士林地檢署今天指出，因梁姓女子被控部分，近日查證後，認為程男指述有瑕疵，已不符當初羈押要件，今天提訊後，向法院撤銷羈押，並予以釋放。

士檢今天指出，尚未排除梁姓女子涉案。1060306

(中央社)