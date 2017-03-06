小模父親勸她安心離去 一切交世間處理

陳姓外拍模特兒遭通緝犯程姓男子勒斃。死者父親今天在她靈前安慰，希望她放下一切離開，世間的事就交由世間的人處理。

程姓男子因缺錢花用，日前透過女友以工作名義，約出身宜蘭的陳姓外拍模特兒到台北市南港區廢棄商場。他勒斃陳姓女子並盜取財物，隨即與女友南下台中市某飯店，警方循線逮人。

陳姓外拍模特兒遇害後，遺體3日由家屬運回宜蘭縣立殯葬管理所（員山福園），等待處理後事。這幾天，陸續有親友前往祭拜。

「女兒，妳已經離開人世間，請放下一切離去，極樂世界才是最幸福，不要再執著或眷戀人世間的事情，人世間的事情就交由人世間的人去處理」，死者父親今天也照例前往她的靈堂前，為女兒誦經。

陳父說，希望女兒安心前往極樂世界，相信檢警司法日後會還給她一個公道；或許他過去對女兒有點嚴厲，女兒在去世後，只曾託夢給她阿姨。女兒生前個性單純開朗，認為朋友都可值得信賴；他曾告訴她不要這樣單純，不料她北上台北不久後就發生憾事。

陳父表示，年輕兇嫌怎會痛下毒手？怎會發生此事？社會真是病了，各界應好好思考。1060306

(中央社)