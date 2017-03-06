立委憂世大運欠宣傳 要交部幫補破網
民進黨立法委員吳思瑤今天在立法院交通委員會質詢時，憂心台北市大運宣傳及行銷都不足，並認為交通部扮演重中之重角色，要求交通部幫忙補破網。
立法院交通委員會今天邀交通部長賀陳旦做業務報告。
吳思瑤質詢焦點在台北世界大學運動會，她說，離世大運只剩165天，但宣傳、行銷都不到位，她認為世大運成敗，除教育部外，重中之重的角色就是交通部。
吳思瑤說，世大運是歷來台灣最大的賽會，但機場、港口、台鐵等廣告空間，都未見配合宣傳，觀光局的宣傳影片也未見世大運元素，也未推世運套裝行程。
吳思瑤以2020東京奧運為例，在機場等地都已見到宣傳，她懇求交通部要有專案會議，討論運世大運交通運輸、宣推廣及觀光配套、國道是否能開闢選手專用道。
賀陳旦答覆，會請交通部同仁加把勁，3天內開會，討論因應世大運，相關位空間看板運用、觀光行銷通路等。不過，國道設選手用道一事，不是3天可解決。1060306
(中央社)
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