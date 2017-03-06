聲帶出毛病 侯友宜：醫生交代別說話
台北高等行政法院撤銷八仙樂園停業處分，新北市副市長侯友宜卻都「噤聲」。昨天深夜他終於在臉書證實，因為聲帶出毛病，「醫生交代不能說話，聲帶才能快點復原」。
日前台北高等行政法院撤銷八仙樂園停業處分，卻有媒體報導指出，主導八仙善後事宜的新北市副市長侯友宜近來卻完全不見蹤影。
對此，侯友宜5日深夜在臉書上澄清近日「噤聲」的原因，PO文表示「唉，我真的沒有聲音，醫生交代不能說話，聲帶才能快點復原。」網友紛紛留言關心其病情，也祝福他能早日康復。
他也在文中強調，雖然他因聲帶問題而無法發言，但關於八仙塵爆事件，新北市不會噤聲，立場不變，並指「法院撤銷停業處分當天，我們也已立即回應。」
侯友宜表示，不論交通部觀光局是否上訴，在司法訴訟、醫療復健、就學就業、生活照顧等各方面，我們仍然會盡最大的努力，繼續協助受害者和家屬，「就像615天以來做的事一樣。」
雖侯友宜未透露其聲帶到底是何原因受損，必須「噤聲」，但仍有不少民眾留言表達關心，提醒他一定要儘早就醫，也有人建議他買金棗干及陳皮、話梅等煮水喝會有幫助，溫馨提醒「別太操勞」。1060306
(中央社)
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