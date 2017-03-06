詹順貴：空污2年內沒改善就下台

國民黨智庫昨天開記者會批評政治力介入環評，恐造成嚴重空污，環保署副署長詹順貴在臉書貼文回應，建議智庫再將質疑深入了解，另空污問題2年內無法改善，一定負責下台。

國家政策研究基金會執行長孫立群、高級助理研究員唐慧琳，以及國民黨立委李彥秀昨天召開 「環保署殺環境」記者會，批評大潭電廠環差案大放水，恐造成嚴重空污，保護環境的環保署成為環境殺手。

對此，詹順貴在他臉書貼文，除了建議智庫再將其記者會所質疑問題做更深入與更全面的瞭解，更誓言「空污問題2年內無法看到改善曙光，阿貴一定負責下台」，並批評智庫記者會訴求，純粹是拙劣的政治鬥爭伎倆，恕不奉陪。

詹順貴指出，大潭電廠環差案在專案小組做成重做環評建議時的主因是由於經濟部與台電只端出緊急發電需求，但對於期程及未來如何積極減少空污全無著墨，專案小組委員堅守環境優先原則，直接建議重做環評。

而後在環評大會上，經濟部與台電積極研議回應專案小組決議的10大意見，大多數委員認為台電如此回應，有助於整體空污改善，且可以加速汰換老舊機組，才同意通過。

詹順貴表示，環評大會不採專案小組結論建議，這不是第1件，而且並非少見。他自我調侃丟臉，是因為同時是專案小組與大會主席之故，並非有何背棄環保標準。

此外，大潭電廠2部緊急供電天然氣發電機組氮氧化物排放濃度實際上仍遠低於協和電廠及台中燃煤電廠的亞臨界機組，未必是高污染。

詹順貴也質疑，如果國民黨真的曾經在乎空污問題，過去執政8年為何一味擁抱核能，不僅未曾真心發展再生能源，也未積極增加燃氣機組。「這場記者會藉題猛批非核家園政策，不免讓人懷疑骨子裡的真正目的是否想復辟核能？」1060306

(中央社)