東京國際食品展 林佳龍率團行銷台中

「2017東京國際食品展」7日將開展，率團參展的台中市長林佳龍（左4）6日說，這次台中市有12家業者帶來近百種產品，主打茶與餅，希望能吸引更多日本朋友前來台中市觀光。中央社記者趙麗妍攝 106年3月6日

「2017東京國際食品展」明天開展，率團參展的台中市長林佳龍說，這次台中市有12家業者帶來近百種產品，主打茶與餅，希望能吸引更多日本朋友前來台中市觀光。

號稱亞洲最大的東京國際食品展明天將於東京都幕張國際展覽館登場，行政院農委會帶領8縣市參展，今天下午舉辦展前記者會，駐日代表謝長廷、農委會主委林聰賢、外貿協會董事長黃志芳、林佳龍、高雄市長陳菊、屏東縣長潘孟安、嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲等縣市首長親自出席，還請來台灣桌球選手江宏傑擔任活動代言人。

江宏傑現場以8縣市食材調製沙拉，包括台中市的地瓜、龍眼乾，高雄市的鳳梨、香蕉、蜂蜜等，他指出，其實家裡主要是太太福原愛在做菜，他很少做，但只要是他做的太太都喜歡吃，至於回到台灣時，太太都會由媽媽陪著去逛傳統市場。

謝長廷表示，這次來參展的時機最好，日本上個月底開始實施超級星級五，每人多出假期，日本每個企業都在爭取這個商機，而這個假期要出國的地方第1名就是台灣，而去台灣的理由中第1個理由就是東西好吃，縣市首長正好迎接這個改變，推銷各縣市的食品是很好的。

林佳龍指出，台中市首次參加東京食品展主打「茶與餅」，市府對活動充滿期待，因此帶來12位業者與近百種食品，不僅帶來種在高山上、最高品質的梨山茶，還有許多農產加工品與糕餅。由於台中市明年將舉辦「2018台中世界花博」，所以也帶來台灣產量最大、品質最好的文心蘭與百合花，希望吸引更多日本觀光客到台灣旅遊。

這次台中市參展的廠商共有萬里晴、沃農士、啡堡、法布甜、元明、帝元、台灣比爾文化、在欉紅、大甲本家等在地糕餅甜點等食品業者共計12家。1060306

(中央社)