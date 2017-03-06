涉收賄 前新北副市長許志堅判刑10年

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我要評比

前新北巿副巿長許志堅等人，被控利用經手都更案向建設公司收賄遭起訴。台北地方法院今天依違反貪污治罪條例等罪，判許志堅有期徒刑10年、褫奪公權5年，全案可上訴。

此外，許志堅涉犯商業會計法部分，法官判刑5個月、得易科罰金。1060306

(中央社)