女模命案撤銷羈押 梁女下午2時多離開士檢

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陳姓外拍女模遭殺害案，原遭檢警羈押的死者閨密梁姓女子，承辦的士林地檢署以程男指述有瑕疵，向法院撤銷梁女羈押。梁女在下午2時多離開士檢。

士林地檢署今天指出，對於梁姓女子被控部分，近日查證後，認為行凶的程男供述梁女涉案部分有瑕疵，已不符當初羈押要件，今天提訊後向法院撤銷羈押，並予以釋放。但士檢也指出，尚未排除梁姓女子涉案。1060306

(中央社)