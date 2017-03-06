X JAPAN自傳電影 記錄樂團分合真相

我要評比

90年代轟動亞洲樂壇的日本傳奇視覺系搖滾樂團X JAPAN，再度以音樂和電影進軍國際，首部電影紀錄片「We Are X」4月中將在台上映，片中記錄樂團生死分合真相。（翻面映畫提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年3月6日

90年代轟動亞洲樂壇的日本傳奇視覺系搖滾樂團X JAPAN，再度以音樂和電影進軍國際，首部電影紀錄片「We Are X」4月中將在台上映，片中記錄樂團生死分合真相。

X JAPAN在4日才於英國倫敦舉辦大型演唱會，攻佔溫布利體育館，倍受樂迷期待已久的首部電影紀錄片「We Are X」也正於世界各地上映，團長Yoshiki也親自代表樂團隨片出席宣傳活動，日本即日起已上映，反應熱烈。

「We Are X」記錄日本視覺系搖滾樂團始祖X JAPAN成軍至今以來的心路歷程，由曾為滾石樂團(Rolling Stones)、新好男孩(Backstreet Boys)、傑可帕斯透瑞斯(Jaco Pastorius)等樂團及音樂人拍攝紀錄片的導演史蒂芬凱亞(Stephen Kijak)執導，並由奧斯卡最佳紀錄片「尋找甜秘客」金獎製作人約翰巴斯克(John Battsek)監製。

「We Are X」以樂團靈魂人物Yoshiki的真誠自白出發，娓娓敘述樂團生死分合的歷程，片中可看到曾經叱吒風雲的X JAPAN，在聲勢如日中天時，接連發生貝斯手Taiji因故退團、鼓手兼團長Yoshiki受傷、主唱ToshI受邪教洗腦後離團、吉他手hide意外驟逝等悲劇和戲劇性事件，使得樂團命運墜入萬劫不復的深淵。

X JAPAN直到2007年樂團又重新聚首再度復出，誓命實現當年進軍國際的未竟之業。「We Are X」4月21日將正式在全台上映。1060306

(中央社)