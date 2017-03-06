降血糖藥傳有假 食藥署籲找醫評估

降血糖藥「佳糖維」也傳有假，食藥署今天表示，沒有收到相關訊息，呼籲民眾不要擅自停藥，如果真的擔心，可以找醫師諮詢，如果醫師也有疑慮，有替代藥物可換。

媒體報導，除了降血脂藥「冠脂妥」之外，據了解，位於新北市汐止山區的偽藥集團還製作降血脂的「力清之」、「維妥力」及降血糖的「佳糖維」等3款國內暢銷藥物的偽藥。

衛生福利部食品藥物管理署企科組副組長遲蘭慧下午受訪時表示，有媒體報導疑似偽藥，但目前食藥署沒有收到相關訊息。偽藥案件由檢調偵辦中，偵辦細節不能透露，檢調也沒有告訴食藥署偽藥偵察的訊息。

遲蘭慧說，如果民眾看了媒體報導，對藥品有疑慮，建議去找醫生討論。

不過，媒體詢問，醫師面對患者疑惑，應該如何處理？遲蘭慧表示，目前相關的降血糖、降血脂藥物都有替代藥物，「不用緊張」，如果醫師有疑慮，也可以開其他藥。

降血糖藥物必須每天服用才能有效控制病情，如果服用偽藥，後果不堪設想。遲蘭慧表示，食藥署不能全面呼籲，怕會引起恐慌，現階段只能提醒大家不要貿然停藥，有疑慮請找醫師。

食藥署長吳秀梅回應市面上是否有其他款偽藥時表示，目前只有冠脂妥，「其他的並沒有」。日前冠脂妥偽藥事件是藥局發現主動通報，食藥署立刻動起來。但現在傳出又有偽藥，「但這是媒體報導」，地方藥局都沒有通報。

吳秀梅並說，如果有看到偽藥，「趕快讓我們知道」。1060306

(中央社)