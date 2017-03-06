自稱納卯行刑隊員：曾殺1名台灣人

1名自稱曾是「納卯行刑隊」成員的前警員，今天在參議院聽證會中聲稱，曾在1場行動中殺死1名台灣人。

菲律賓參議院公共安全委員會今天就「納卯行刑隊」傳聞展開調查，退休警員拉坎亞斯（Arthur Lascanas）供稱，「我在行動中殺死1名台灣人」。

他並稱，2名與台灣人在一起的菲律賓人，「剛好在不對的時間出現在不對的地方，成為刺殺行動的附帶損失，3人被埋在納卯市的一座採石場。」

根據拉坎亞斯的說法，他在「超人」的指示下動手，但沒有指出事件發生時間、台灣人姓名等其他細節。

拉坎亞斯口中的「超人」，是指當時還是納卯市長的杜特蒂總統。他回憶，在殺死台灣人之後，當時的納卯市警長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）詢問此案調查情況，「我回答，沒有搜出毒品。」

自稱殺過不下200人的拉坎亞斯說，被殺的台灣人與大毒梟「查理‧陳」有過節，後來他才知道自己被毒梟利用殺害異己。

菲人經常無法明確辦別台灣人或中國大陸人，因此即使他的證詞屬實，也難以確定他口中的「台灣人」確為台灣人。

外傳杜特蒂還是納卯市長時，組織了1支「行刑隊」，負責私下處決市內的犯罪分子。

去年9月，1名另自稱前行刑隊員的退休警察供稱，行刑隊由警察、歸順叛軍所組成，他本人曾於1993年奉命向清真寺丟炸彈，以報復激進穆斯林向天主教教堂丟炸彈。

親杜特蒂參議員凱耶塔諾（Allan Peter Cayetano）昨天在廣播節目中說，「納卯行刑隊」是杜特蒂政敵試圖顛覆政府而炒作的議題。1060306

(中央社)