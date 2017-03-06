美軍醜聞 FB秘密群組Po女陸戰隊員裸照
美國陸戰隊多名女性隊員的裸照，疑似遭人透過宣揚性暴力的社群網站散布給軍方人員和老兵，兩位資深議員今天譴責此事，並要求陸戰隊徹查。
路透社報導，以陸戰隊報導為主的「陸戰隊時報」（The Marine Corps Time）刊登陸戰隊內部討論此事的通訊文件。該報指出，散布裸照使用的社群媒體，是1個成員約3萬人的臉書封閉群組。群組徵求女隊員裸照，甚至還列出某些女隊員的姓名、官階和駐紮的營區。
陸戰隊發言人告訴「陸戰隊時報」，軍方高層不確定有多少軍人涉案。
國會眾議院軍事委員會（Armed Services Committee）主席、共和黨籍德州眾議員托恩柏利（MacThornberry），以及委員會的資深民主黨員、華盛頓州眾議員史密斯（Adam Smith），都呼籲徹查。
托恩柏利發布聲明說：「這種丟臉的行為完全無法讓人接受。我希望陸戰隊徹查，讓那些自願參與者嚐到應有的後果。」
史密斯也呼籲對受害者提供適切照顧，「陸戰隊和前陸戰隊員這種行為沒品、危險，且讓人難以接受」。
陸戰隊聲明，這個網站討論仇女行為，照片先前存放在雲端儲存的硬碟中，現已遭移除。
聲明指出：「陸戰隊相當關切在封閉網站發表毀謗言論和分享不雅照的指涉。這種行為摧毀士氣、破壞信賴、讓人墮落。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060306
(中央社)
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