涉輾死女網友丈夫 警依殺人罪嫌移送
台中市林姓男子昨天涉嫌駕車輾死網友黃姓婦人的丈夫，警方勘驗現場，發現車輛行駛10餘公尺才停止，且死者王男倒下被輾壓滾動，林嫌疑有蓄意嫌疑，今天依殺人罪嫌移送。
警方表示，在嘉義縣民雄鄉的黃姓婦人，昨天趁著假日與妹妹前往台中市拜拜，後來順道造訪在網路線上遊戲認識的林姓男子，一行人一起唱歌飲酒，後來黃婦的妹妹先坐車返回高雄。
警方指出，黃婦因錯過返回嘉義的班車，昨天晚上由林男駕車載回民雄鄉山中村的娘家，在返抵前，黃婦有接到丈夫王男的電話，雙方疑有口角，王男還詢問林男的車輛型號及車號。
林男駕車於昨天深夜返抵黃婦娘家，當時早已等待多時的黃婦丈夫王姓男子看見妻子下車，醋火怒發，憤而持枴杖鎖敲打林男自小客大燈、引擎蓋，林男涉嫌踩油門衝撞，將王男輾壓在車底，附近鄰居立即合力救人，王男被緊急送醫急救，急救後，仍宣告不治。
警方說，王男是再婚娶黃姓婦人，與前妻有1子，2人結婚2年多，也育有1子，近來常因金錢等問題爭吵不休，黃婦則搬回娘家居住，死者也曾抱怨妻子越來越疏離，已有一段時間沒有發生親密行為。
林嫌供稱，當時突然有一陌生男子跑到車輛前面砸車，受到驚嚇，情急下，才會踩油門往前衝。
警方表示，王男有打電話給在車內的黃婦，也有問車輛型號及車號，林男應該知道王男在關注，且當時林男停車後，又換檔向前衝撞，行駛有10餘公尺遠才停止，死者是倒下被輾壓滾動，疑有蓄意嫌疑，警訊後，依殺人罪嫌移送法辦。1060306
(中央社)
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