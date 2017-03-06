古巴看不下去 首度痛批川普築牆計畫

我要評比

古巴總統勞爾．卡斯楚今天嚴厲批評美國總統川普的移民和貿易等議題政策，稱川普計畫在美國與墨西哥邊界築牆實在「不理智」。

路透社報導，川普正在檢視前總統歐巴馬所啟動對古巴脆弱的緩和政策。川普上任前曾表示，除非達成「更好的協議」，否則他可能終結美國對古巴的緩和政策。

這是川普上任後，勞爾．卡斯楚（Raul Castro）首度出言批評川普，指他的貿易政策「自我本位」，且美墨邊界築牆計畫「不理智」。

國營電視台今晚轉播卡斯楚在委內瑞拉左派領袖峰會的演說。

卡斯楚表示：「美國政府新計畫揚言推出極端、自我本位的貿易政策，將影響我們對外貿易的競爭力；違反環境協議…追捕和驅逐移民。」

他說，移民是因為不公平國際經濟制度造成不均和貧窮情況日益嚴重，因此美墨邊界築牆實在「不理智」且是針對所有拉丁美洲人，不只是墨西哥人。

卡斯楚表示：「築牆無法遏制貧窮、災難和移民，而是要藉由合作、理解與和平。」（譯者：中央社盧映孜）1060306

(中央社)