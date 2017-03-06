4年情斷！雪莉證實分手大14歲男友崔子

雪莉和崔子證實於日前分手。（圖／取材自雪莉IG）

f(x)前成員雪莉2013年和大14歲的男友「Dynamic Duo」成員崔子傳出緋聞，2014年即大方認愛，之後兩人越愛越高調，不時就曬親密照放閃，但今（6日）韓媒驚爆他們已於日前分手，隨後女方也證實此消息，讓粉絲相當意外。

據韓媒報導，有多名圈內人士透露，雪莉與崔子在近日結束交往關係，但沒說明分手原因，而女方所屬經紀公司SM娛樂表示與雪莉本人確認後，「兩人確實在近期分手了」，今後將恢復到前後輩關係相處，但也以私人事情為由，拒絕回答他們分手的具體原因。

據悉，兩人是在1周前分手，但今年1月他們才和朋友一起來台灣旅行，感情看似仍十分甜蜜，相隔不到2個月就爆出情逝消息，震驚外界。

(中時電子報)