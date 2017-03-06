2017大坪頂海味路跑 4月29日夕陽音樂美味開跑
2017年首屆大坪頂海味路跑將於4月29日正式開跑，高雄市長期照顧發展協會繼今年1月聚愛新灣區陽光路跑活動後，全新升級推出2017年首屆大坪頂海味路跑活動。同時，也將首度推出路跑界創舉─高雄海味辦桌聚餐、藍色狂想樂團晚會表演及花燈展覽等，10公里組成功完賽還可獲得獨家心型紀念品，此次活動還邀請運動筆記票選第一名高詩妍及萱萱小姐擔任代言人，陪伴參賽者一同路跑，跑出歡樂健康。
高雄市長期照顧發展協會理事長莊松澤表示，感謝高雄各界的支持，ㄧ同推動健康路跑、高雄海味，並促進南高雄的地方觀光，此次預計報名人數5000人，路跑活動所餘款項，也將運用在長照推廣、培訓照顧員及急難救助上，讓高雄更幸福健康。
莊松澤強調，近年來全國路跑風氣盛行，去年就有超過700場次的路跑活動，每場參與人數可達4、5千人報名參賽，路跑人口高達200萬人，大坪頂是南高雄周圍相對高點，具有絕佳的景觀視野，素有「法國蒙馬特」之美名。且位於小港機場航線起降的交會點，可以近距離看飛機起降，夜晚時，更可以俯瞰高雄市、港及半屏山、壽山等夜景。另外，也有全台首座熱帶植物園、鳳山水庫、機場咖啡廳等觀光熱點，極具觀光休閒發展潛力。
莊松澤強調，首屆大坪頂馬拉松報名時間從即日起至3月20日止，路跑賽事時間為4月29日星期六下午4點至6點30分於大坪頂運動公園起跑，分為10k競賽組、5k休閒組，賽事過程中設有在地海味補給站，提供在地漁農特產供參賽者補充能量，成功完賽者，還可獲得精美心型項鍊。相關報名資訊搜尋「大坪頂海味」即可找到詳細資訊。
歡迎全國熱愛路跑的朋友們，報名參加，一起做公益、吃美食、跑健康。
(中時)
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