身障女20多年無身分證 鹽埕戶政所奔走助申辦

身障女20多年無身分證，鹽埕戶政所奔走助申辦成功，重新獲得身分證。（吳江泉翻攝）

50幾歲患小兒麻痺的林姓女子，20年前遺失身分證，多年來她未積極處理換發新式身分證，以致過著長達20年無身分證的生活，今年初因身體不適，到阮綜合醫院就診發現染上直腸癌，但欲申辦健保卡時卻遭健保局要求提供身分證，走投無路的情況下林小姐只好求助鹽埕戶政所，經鹽埕戶政所多方奔走協助，終於與身分證「重逢」了，林小姐喜極而泣的說「感謝鹽埕戶政所，讓我相隔20年再次有身分證」。

林小姐是土生土長的高雄人，原住在前鎮區，20多年前在朋友的邀約之下一起移居到環境優美的花蓮，民國84年間曾在花蓮換發過身分證，但不久即遺失，從此過著長達20幾年無身分證的生活。

林小姐表示，她雖然早就發現身分證遺失，但因忙著四處打零工，加上平常生活上也少用到身分證，因此並未積極處理補發身分證之事。至於衍生的健保問題，林小姐表示，這些年她盡量避免就醫，生病時大都隨便買成藥吃，逼不得已要就醫時，就採自費方式處理。

在花蓮住了10多年，林小姐還是想念自己的故鄉，於是在3年前又搬回高雄居住，今年初林小姐發現胃腸不適，在朋友建議下自費到阮綜合醫院做檢查，結果發現竟染上直腸癌，如要自費醫療，費用恐十分龐大，因此醫院社工建議林小姐盡快申辦健保。林小姐至健保局洽辦健保卡時，又因無身分證致無法順利申辦，為此林小姐曾打電話回花蓮戶籍地的戶政所請求協助，惟因其無法提供任何佐證資料，也無法協助辦理，在走投無路的情況下，林小姐只好到現住地的鹽埕區戶政所請求協助。

鹽埕區戶政所的承辦人劉課員於受理此案後，便積極從多管道去取得佐證林小姐身分的資料，首先與林小姐戶籍地花蓮的戶政所聯繫，嘗試取得林小姐曾留存的影像資料，惟相關資料均逾年限已遭銷毀；再來與阮綜合醫院的社工聯繫，希望能取得佐證資料，惟亦落空，最後分別行文花蓮縣警察局、健保署東區業務組協助提供林小姐口卡及張貼相片之健保卡申請資料，終於在口卡中取得一張成年後照片，此案解決終於露出曙光，戶政所最後再連絡上林小姐的妹妹，詢問林小姐身上的特徵等多方查證及比對後，從寬認定，終於在日前製發林小姐的身分證，由秘書萬莊仁親自送交她持用。

鹽埕戶政所主任徐煜程表示，身分證遺失補發，應由本人持戶口名簿或身分證明文件正本、最近2年所攝身分證規格照片1張，經比對人貌無誤後，至任一戶所即可辦理。像李小姐此案的特殊狀況，也可透過各單位協助來完成補證。

(中時)