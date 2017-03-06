監院成酬庸院？黃暐瀚：蔡總統賞蔡主席一耳光

黃暐翰認為蔡英文在當選前後的說法、做法不一，是自己打了自己一巴掌。（中時資料照／黃世麒攝）

民進黨在執政前堅持要廢除考試院與監察院，近來總統蔡英文卻提名11人出任監委，引起不少討論；資深政治記者黃暐瀚直言，這是「蔡主席」打了「蔡總統」一巴掌，且證明綠營的執政功力不比藍營出色。

儘管民進黨立院黨團書記長李俊俋強調，這些監委被提名人都是各領域佼佼者，是否適任可受公評，但黃暐瀚今（6）日於《東網》專欄指出，此議題遭關注的重點不在這11人優不優秀，而是監察院過往曾被綠營形容為盲腸、應該割掉，為什麼現在還要補人？

黃暐瀚認為，就算蔡英文提名監委是因為憲法規定，但目前綠委人數已在國會過半，為什麼沒看到他們有準備修憲廢除考試院與監察院的動作？他舉2004年、前總統陳水扁執政期間為例，當時阿扁多次提名監委都被藍委擋下，最後乾脆不再提名，監院因此空轉3年，但台灣也撐了過來，此經驗可供小英參考。

「蔡總統的『提名』，打臉蔡主席的『主張』！」黃暐瀚表示，民進黨於選前高談闊論，選後卻論功行賞，讓人好奇監察院是否成了酬庸院？他覺得綠營已用行動證明，綠色執政並未比藍色高明。

(中時電子報)