核廠除役電價漲？經濟部：現階段不會調
立法委員質疑，如果核能電廠除役費用暴增近1倍，費用是否將轉嫁到一般民生用電。經濟部指出，電價必須經過電價審議委員會決定，預計10月才會召開，現階段不會調整。
立法院今召開經濟委員會，經濟部長李世光、經濟部能源局長林全能及台電董事長朱文成等列席備詢。
時代力量立法委員徐永明質詢時表示，由於核後端基金來源是核能發電，每度發電提撥0.17元，但現在核能電度數減少，基金來源恐怕將轉嫁到一般發電身上，形同全民埋單。
國民黨籍立委王惠美也質疑，核後端基金高出預估近1倍，等於告訴全民說要漲價？核電廠如果沒有訂定最終處置計畫，台電的核後端基金形同「黑數」，費用到底是多少，應該讓全民知道。
朱文成指出，為了不要讓費用攤提到一般用電成本，雖然核能發電度數減少，但是核後端基金不會減少，每一年度預計應累積多少金額，都會納入整體電價公式計算。
李世光則回應，因應核電發電度數減少，相關配套會持續規劃，至於是否擴增到一般用電隨度徵收，目前還沒有決定。
不過電價到底漲不漲？林全能解釋，根據1月通過公布的新版電業法，電價如何運作將透過電價審議委員會決定。3月10日將籌組第一次會議，包括委員會的職責、運作方式等會做初步討論，目前委員名單已獲經濟部核定。
林全能指出，6月會有新的電價公式，不過中間還得待新公式公告等相關程序，才能送至電價委員會審議。初步評估得等到10月召開電價審議委員會，才有機會「重新檢視」電價，現階段不會調整。1060306
(中央社)
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