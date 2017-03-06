大林蒲遷村否 高市普查民意

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環境被污染源包圍，高雄市大林蒲是否要遷村？高市府民政局今天起進行普查，將有20個人力逐戶訪查，盼2個月內完成，以為市府向中央爭取資源的參考。

遷村意願調查共分兩大項，包括基本資料和遷村意願等，遷村意願聚焦在贊成與不贊成；如果選擇贊成則要回應是具領現金、分配土地或是集合住宅安置等。

另外市府也追問現況的改善問題，包括環境污染等。

民政局指出，大林蒲遷村普查工作今天起由里幹事先進行調查，市府將會再挹注14名人力，盼用20個人力在兩個月內完成意願普查。

負責爭取中央協助及資源挹注的都市發展局指出，市府很迫切要儘速掌握大林蒲居民對遷村的意願，以為政策及作業做準備。

行政院長林全在去年底到大林蒲與居民對話，聽取居民對遷村的意見，也了解當地嚴重的環境和空氣污染。

事實上，高市府已兩次針對大林蒲居民進行遷村意願調查，有逾7成受訪者支持遷村，只是配套不明，居民不願貿然首肯。

大林蒲遷村範圍以小港濱海區，毗鄰林園石化區、中油大林廠、台電大林發電廠、臨海工業區和中鋼公司等工業區，重化工業污染嚴重衝擊鳳源、鳳興、鳳林、鳳森、龍鳳、鳳鳴等6里。

當地有近1萬1000多戶、約2萬人口居住，居住環境被590家工廠逾800支煙囟所包圍，居住環境惡化；概估遷村案需要約新台幣數百億元。1060306

(中央社)