助弱勢童吃飽穿暖 韋禮安邀認購愛T恤

吃飽、穿暖、快樂上學是許多孩子的基本權利，但卻是弱勢孩子的奢求。藝人韋禮安擔任兒盟愛心大使，號召大家認購愛T恤做公益，讓弱勢童也有快樂童年。

兒童福利聯盟文教基金會今天舉行「一人衣愛助兒盟」記者會，邀請愛心大使韋禮安和跨刀設計「愛T恤」的人氣插畫家陳森田出席，共同號召民眾發揮愛心，讓4萬件愛T恤能全數被認購。

兒福聯盟指出，每年服務約5000名弱勢兒童，7成5孩子飢餓時只能以泡麵、罐頭果腹，近1成沒有合身的制服或體育服可穿，這些吃飽、穿暖、快樂上學的基本權利，卻成為弱勢孩子遙不可及的夢想，尤其去年景氣不好，募款下滑，而物價卻蠢蠢欲動，當環境越困難，需要幫忙的孩子也越多。

為了穩定提供弱勢孩子各項服務，兒福聯盟和原燒連續第9年發起愛T恤義賣活動，並邀請知名網路插畫家陳森田以筆下最可愛的貓咪為主題來設計T恤，同時邀請韋禮安擔任大使，韋禮安也跟著兒盟走訪偏鄉，擔任一日代課音樂老師。

韋禮安表示，這次擔任一日音樂老師，原本很緊張，結果發現小朋友很活潑，反而擔心孩子會失控，後來他把自己變小朋友，一起融入玩耍，他相信每個人心裡都有孩子魂，只是有時在沉睡或被遺忘，但這種單純的快樂能從小朋友身上看到。

每次參加公益活動，韋禮安坦言，讓自己更有感恩的心，回想起自己兒時，很幸運擁有美好童年，但知道有些孩子無法站在一樣的起跑點上；「童年只有一次」，自己既然是受惠的人，也希望用自己微薄的力量，幫助小朋友同樣有美好童年。

小小愛心可以給孩子大大改變，兒盟表示，愛T恤認購3月開賣，限量4萬件，義賣所得將用於兒盟弱勢家庭兒童脫困基金，民眾只要捐款新台幣349元，就可帶回一件愛T恤，還可獲得原燒5折優惠券1張，幫助孩子1週早餐或3天晚餐。1060306

(中央社)