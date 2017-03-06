陸兩會登場 維權律師兒女上學都被攔

中國大陸全國兩會登場，北京維安、維穩從2月底開始便進入高度警戒，許多維權人士一如往年遭強制帶離北京（即「被旅遊」），最近更傳出有維權律師的子女在上學途中都被警方攔截盤查。

中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議和中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議，分別於3月5日及3月3日在北京開幕。

大陸資深獨立記者高瑜1日在推特（Twitter）上傳一段影片，片中一名年約國小學齡的女童遭數名男子攔截，女童身旁一名老先生則不斷質疑這些人為何攔查女童，並高聲質問這個孩子「究竟對社會有什麼危害」。

高瑜留言表示，這段網上正在傳播的影片，「讓人不得不追問代表們你們到北京是做什麼來了？是來抖威風秀名牌嗎？為什麼連709律師的孩子上學都被攔截？」

她指出，這些攔查孩子的男子都是警察僱的協警和保安，多半都是社會閒散人員。

外媒報導，中國大陸2015年7月9日開始大規模逮捕維權律師與人士，被稱為「709大抓捕」，事件影響多達319人，遍布25個省分。

此外，高瑜在上傳影片隔天再度發文表示「去飛機場，不用說，也知道我幹嘛去。兩會來了，偌大的北京容不下了。騰地兒！」顯示她已再度「被旅遊」。1060306

(中央社)