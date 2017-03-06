費雍堅不退選 共和黨將召緊急會議
四面楚歌的法國總統候選人費雍誓言，儘管黨內有人以不當使用公款醜聞呼籲他退選，他仍將堅持下去，「沒有人」能逼他退選。然而，黨內領袖明天將就費雍候選資格召開緊急會議。
法新社報導，前總理居貝（Alain Juppe）可能代替費雍（Francois Fillon）角逐總統大位，兩人所屬的共和黨領袖明天傍晚將舉行會議，屆時居貝也有事宣布。
然而，費雍並不理會他所屬政黨可能把他換下來的暗示。
他說：「如果右派與中間派選民想推居貝，他們（當初）就會投給居貝了。」
費雍原先總統大選民調一直處於領先，直到法國嘲諷週刊「鴨鳴報」（Le Canard Enchaine）1月中旬踢爆，他支付妻子與2名子女近90萬歐元（約新台幣2957萬元）作為他的國會助理。
費雍自家政黨大老曾呼籲63歲的他退選。今天公布的民調更證實，費雍支持度大幅下滑，在4月23日的總統大選首輪面臨淘汰命運。
多數調查顯示，極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）與傾向中間派的39歲馬克宏（Emmanuel Macron）將挺進5月7日的決選。（譯者：中央社周莉芳）1060306
(中央社)
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