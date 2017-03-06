《時來運轉》梅西領銜巴塞隆納 拚4球大逆轉
歐洲足球冠軍聯賽本周進行4場16強第2回合賽事，其中上季西甲冠軍、由阿根廷球星梅西領銜的巴塞隆納，由於首回合慘輸法甲巴黎聖日耳曼4球，第2回合回到主場尋求神奇大逆轉，力拚完成晉級8強的不可能任務。
然而，在歐冠的賽史上，還沒有球隊在淘汰賽首回合輸掉4球後，能夠在第2回合「翻盤」晉級。畢竟巴薩首戰慘敗4球，不完全是主客場的影響，也顯示聖日耳曼確實有一套對付巴薩的打法。
以此來看，單純預測第2回合的賽果並不容易，巴薩主勝的機會固然較高，但因為要追4球，冒險搶攻也可能付出被聖日耳曼進球的代價，說不定連主場都輸。可以預見的是，這場比賽很可能出現高比分的進球大混戰，建議彩迷可以考慮「大分」投注。
本周歐冠還有英超兵工廠vs.德甲拜仁慕尼黑這個對戰組合，局勢和巴薩vs.聖日耳曼非常相似，兵工廠也是首回合慘輸4球（1比5），回到倫敦主場尋求翻盤。不過，相較梅西領銜的巴薩，擁有世界級的進攻火力，兵工廠本季狀況一般，即使主場作戰也未必能從拜仁腳下大量進球，建議大分投注選擇大於2.5球的選項即可。
若以大小分進行串場過關，還可以考慮義甲拿坡里vs.西甲皇家馬德里。首回合皇馬客場3比1勝，由於客場進球規則，拿坡里第2回合若贏2比0，也能晉級。相對於巴薩、兵工廠背負追4球的壓力，拿坡里肯定會先穩守以等待機會，加上義大利球隊的防守好，又有主場優勢，此役又進4球的機會不高，可考慮小於3.5球的小分布局。
(中時電子報)
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