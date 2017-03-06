不能拍的妓女後續 《麻雀變鳳凰》原始黑暗結局曝光！

前迪士尼電影高層傑佛瑞森柏格在座談會上透露，《麻雀變鳳凰》真實的結局並不是那麼夢幻完美的，反倒相當黑暗。(達志影像)

經典浪漫電影《麻雀變鳳凰》描述商場大亨艾德華，在好萊塢大道挑中了應召女郎薇薇安，一夜春宵後，決定雇用她當臨時女友，過程中兩人產生情愫，薇薇安最終選擇轉身離開，而「王子」卻現身，用真情將她追回，當初電影完美畫下句點，讓影迷直呼浪漫到極致，沒想到最近迪士尼前高層傑佛瑞凱森柏格卻說，原始版本的結局，其實「非常黑暗」。

據「Page Six」報導，《麻雀變鳳凰》上映時，傑佛瑞正在迪士尼電影公司擔任高階主管職，上週他在紐約舉辦座談會，談到了當時《麻》劇的種種，表示就原始劇情來說，這部電影應該是限制級，透露劇情非常黑暗，「我想她(應召女薇薇安)因嗑藥過量而死」。

傑佛瑞表示，要說服迪士尼電影公司應該拍這個真正的《麻雀變鳳凰》，並且說這是一個童話故事、夢幻公主般的電影，很多人沒辦法想像這件事，但他也表示，這些幕後秘辛，誠如大家說的，都是歷史後話了，而由於《麻雀變鳳凰》一片是影史最賣座的浪漫愛情喜劇，茱莉亞羅勃茲更因此片爆紅成為一線巨星，因此這幾年一直有聲浪，希望《麻雀變鳳凰》能拍續集，但始終沒下文。

(中時電子報)