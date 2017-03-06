黃教安主持國安會議 譴責北韓發射飛彈
南韓代總統黃教安今天主持國家安全保障會議（NSC）常任委員會議時說，北韓不顧國際一再警告，今天清晨又發射彈道飛彈，是對國際的嚴重挑釁，政府對此予以強烈譴責。
南韓聯合新聞通訊社引述黃教安表示，金正男遇刺案凸顯北韓政權的殘忍，有鑑於此，北韓一旦擁有核武，其後果難以想像。
黃教安說，南韓軍方在牢固的韓美聯合防衛力量下，因應北韓的威脅，嚴懲一切挑釁。尤其是，要圓滿完成正在進行中的韓美聯合軍演，阻止北韓發起新一輪挑釁，確保國民安全。
據報導，黃教安還指出，南韓政府要與美國、聯合國安理會成員國、友邦保持緊密合作，以落實安理會涉及北韓相關的外交努力。
黃教安強調，南韓還要儘快在南韓的駐韓美軍基地內完成部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），以因應北韓的核武與飛彈威脅。
南韓合同參謀本部今天透露，北韓今晨7時36分許，在平安北道東倉里一帶向朝鮮半島東部海域發射不明飛行物。這是北韓自2月12日試射「北極星2型」中長程彈道飛彈後，時隔22天再次發射飛行物。
南韓合同參謀本部表示，韓美軍方正進一步分析相關資訊。目前，南韓軍方正密切關注北韓軍挑釁動向，並保持高度戒備。1060306
(中央社)
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