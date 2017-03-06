安平直排輪溜冰場險象叢生 市議員李文正要求改善

台南市議員李文正指出，安平直排輪溜冰場險象叢生。（洪榮志攝）

台南市位於安平區唯一標準的直排輪場地，最近陸續有選手受傷，市議員李文正今天會同台南市滑輪溜冰委員會主任委員姜滄源、台南市政府教育局體育處人員前往會勘後，決議體育處應於一個禮拜內，先用保護墊改善防止選手碰撞受傷，以及賽道龜裂應先搶修，未來的根本解決之道則是全部圍牆應改成具有保護作用的材質。

日前有家長反映指出，直排輪運動深獲小朋友喜愛，全國會長盃更將於26日在桃園舉行，最近選手練習一定會比較密集，如果場地不盡速改善，除有受傷問題外，也會影響到比賽的成績。

李文正表示，台南市的直排輪選手，不管國內或國際比賽都屢獲佳績，因此直排輪場地的使用人口也越來越多。鑑於身體健康是運動選手的全部，場地的設施絕對要符合標準、安全，選手受傷不但是個人的損失，更是國家的損失。

姜滄源也認為，此一直排輪場地使用已有10年，除了有場地龜裂問題外，當時的設計也不盡完善，例如：水泥牆墩用石子洗的牆角很銳利，在選手競速超越時不慎就會撞到牆角造成受傷，因此應該整體改善解決。

(中時)