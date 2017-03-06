菲退休警：擔任杜特蒂死刑隊時1年殺200人

菲律賓總統杜特蒂(左)去年8月，在菲律賓總統府看著一名被恐怖組織綁架的女孩，獲釋後和母親團圓。(美聯社)

一名退休警察在菲律賓參議院聽證會承認，他在總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)擔任納卯市(Davao)市長期間，是死刑隊一員並且殺死將近200人。

根據路透社(Reuters)報導，這名退休警察Artuo Lascanas也承認，去年10月在參院調查杜特蒂是否涉及法外殺人(Extrajudicial killings)時他說謊，因為當時他擔心其家人的安危，警方當時也要他否認一切。Lascanas說他現在承認說謊，是因為「對上帝的畏懼。」

他表示他個人總共殺了300人，其中約200人是在擔任納卯死刑隊時殺的。Lascanas也透露兩名他殺的杜特蒂批評者的案情細節，Lascanas說當時他是從杜特蒂那時的保鑣口中，接到殺死這兩人的指示。

杜特蒂一直否認曾在沒有經過法庭審理的情況下，就地處決嫌犯。他堅稱不管是在擔任總統期間，或是擔任納卯市市長的22年間都未曾這麼做過。他的前警長Ronald dela Rosa也不把媒體對納卯死刑隊的報導當一回事。

人權團體表示杜特蒂在擔任市長期間，大約發生了1,400起可疑的謀殺案，批評者說杜特蒂當上總統後執行的毒品走私掃蕩行動，也出現了相當類似的特徵，但目前多起調查都無法證實杜特蒂和這些可疑的死亡有關。

自杜特蒂在8個月前成為菲律賓總統後，已有超過8,000多人遭謀殺，死者大部分都是毒癮者，皆是遭到神秘槍手槍殺身亡。菲律賓官方多半認定這是義警動的手，或是毒品幫派集團成員為了滅口而做的謀殺。菲律賓警方也否認是這些謀殺案的背後兇手，僅承認其中2,555條人命是警方所為，但表示都是因為毒品嫌犯拒捕。

在去年10月發生南韓商人池益洲(Jee Ick-Joo)遭綁架謀殺的事件後，2名綁匪被發現居然是菲律賓國家警察(Philippine National Police)的成員，菲律賓警方因此被迫暫停參與杜特蒂發起的掃蕩毒品行動，周一dela Rosa才宣布警方將重新加入。

(中時電子報)