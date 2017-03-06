「冠脂妥」爆偽藥流入市面 苗縣衛生局全面稽查

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降血脂藥「冠脂妥」爆出偽藥流入市面，引起民眾恐慌，苗栗縣政府衛生局一早派員前往縣內多間藥局及醫療診所稽查並下架回收，呼籲民眾若買到「批號MV503」藥品，要立即停止使用。

縣內藥局達2百多間，診所至少也上百間，衛生局上午兵分多路前往各醫療院所稽查業者是否下架。

衛生局藥政科長簡素華說，民眾如買到「批號MV503」藥品，除了應立即停用，也可以拿到原取得藥品醫療院所、藥局諮詢更換，民眾有任何疑慮也可向衛生局及各鄉鎮衛生所詢問。

簡素華說，將持續加強稽查這批偽藥流向，以及各藥局、診所是否有自主性下架，如繼續販售偽藥將涉及刑法，將依違反藥事法移送地檢署偵辦。

(中時)