機捷票價太貴？ 亞洲城市比一比
桃園機場捷運開通後爭議不斷，其中最具關注焦點莫過於票價高低。官方在試營運期間祭出免費搭乘，即日起到4月1日前為半價優惠；上周末是正式營運後首個假期，單日運量突破10萬人次。機捷原價單趟台幣160元，真的太貴了嗎？來看看亞洲各大觀光城市的機場捷運收費比一比！
►台灣：桃園機場－台北車站(全長35公里)
桃園機捷車程35分鐘；直達、普通車單趟均台幣160元
►日本：成田機場－上野站(全長69.3公里)
京成Skyliner特快車車程41分鐘；單趟2,470日圓(台幣約680元)
京成電鐵ACCESS特快車程54分鐘；單趟1,170日圓(台幣約321元)
京成本線車程70分鐘；單趟1,030日圓(台幣約283元)
►南韓：仁川機場－首爾站(全長58公里)
AREX直達車程43分鐘；單趟14,800韓圜(台幣約428元)
普通車車程58分鐘；單趟4,150韓圜(台幣約120元)
►香港：香港機場－香港站（中環）(全長35.3公里)
港鐵機場線車程24分鐘；單趟100港幣(台幣約403元)
►中國：北京機場－東直門站(全長28.1公里)
機場快軌車程18分鐘；單趟25人民幣(台幣約113元)
►泰國：蘇凡納布機場－曼谷市區(全長28.6公里)
SA City Line（帕亞泰站）車程30分鐘；普通車單趟45銖(台幣約41元)
Makkasan Express Line（馬卡森站）車程15分鐘；直達車單趟90銖(台幣約83元)
Phaya Thai Express Line（帕亞泰站）車程17分鐘；直達車單趟90銖(台幣約83元)
(中時電子報)
關鍵字：機場
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。