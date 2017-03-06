機捷票價太貴？ 亞洲城市比一比

機捷原價單趟台幣160元，真的太貴了嗎？（本報系資料照/范揚光攝）

桃園機場捷運開通後爭議不斷，其中最具關注焦點莫過於票價高低。官方在試營運期間祭出免費搭乘，即日起到4月1日前為半價優惠；上周末是正式營運後首個假期，單日運量突破10萬人次。機捷原價單趟台幣160元，真的太貴了嗎？來看看亞洲各大觀光城市的機場捷運收費比一比！

►台灣：桃園機場－台北車站(全長35公里)

桃園機捷車程35分鐘；直達、普通車單趟均台幣160元

►日本：成田機場－上野站(全長69.3公里)

京成Skyliner特快車車程41分鐘；單趟2,470日圓(台幣約680元)

京成電鐵ACCESS特快車程54分鐘；單趟1,170日圓(台幣約321元)

京成本線車程70分鐘；單趟1,030日圓(台幣約283元)

韓國仁川機場候機樂趣多。(圖/Incheon Airport)

►南韓：仁川機場－首爾站(全長58公里)

AREX直達車程43分鐘；單趟14,800韓圜(台幣約428元)

普通車車程58分鐘；單趟4,150韓圜(台幣約120元)

►香港：香港機場－香港站（中環）(全長35.3公里)

港鐵機場線車程24分鐘；單趟100港幣(台幣約403元)

►中國：北京機場－東直門站(全長28.1公里)

機場快軌車程18分鐘；單趟25人民幣(台幣約113元)

►泰國：蘇凡納布機場－曼谷市區(全長28.6公里)

SA City Line（帕亞泰站）車程30分鐘；普通車單趟45銖(台幣約41元)

Makkasan Express Line（馬卡森站）車程15分鐘；直達車單趟90銖(台幣約83元)

Phaya Thai Express Line（帕亞泰站）車程17分鐘；直達車單趟90銖(台幣約83元)

(中時電子報)