怕吃偽藥 台大醫建議慢箋患者回院拿藥
繼降血脂藥後，降血糖藥「佳糖維」也傳出有偽藥，食藥署呼籲民眾不要貿然停藥，如果有疑慮，可以找醫師詢問。台大醫師則說，醫院藥品都有把關，民眾定期回診拿藥安全。
媒體報導，除了降血脂藥「冠脂妥」之外，據了解，位於新北市汐止山區的偽藥集團還製作降血脂的「力清之」、「維妥力」及降血糖的「佳糖維」等3款國內暢銷藥物的偽藥。
「佳糖維」是不少糖尿病患者用藥選擇，怕引恐慌，衛生福利部食品藥物管理署今天回應偽藥事件時也僅表示，沒有收到相關訊息，呼籲民眾不要擅自停藥，如果真的擔心，可以找醫師諮詢，如果醫師也有疑慮，有替代藥物可換。
糖尿病權威、台大醫院內科部專任主治醫師莊立民下午受訪時表示，病人如果對藥品有疑惑，可以回診找主治醫師商量，如果回醫院拿藥就沒有問題，醫院的藥局都會管制，偽藥的來源不太容易進到醫院。
莊立民表示，比較擔心的是那些拿長期處方箋的患者，可能第1個月在醫院拿藥，之後就在家附近的藥局拿，其他藥局會不會有偽藥就比較不清楚。建議如果拿長期處方箋，還是應該回醫院拿藥、定期回診。
有偽藥風聲，要不要換藥？莊立民說，應該不是建議要不要換藥的問題，「這個藥，回到原來的醫院就不會有問題」，病人藥吃得很安全、血糖控制得很好，「沒有人要換」。有疑慮就回醫院回診、到醫院拿藥就沒問題。1060306
(中央社)
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