四川誠信麵館 15年顧客自覺付款
中國大陸四川省成都市有一家誠信麵館，老闆開店15年來，都讓顧客自覺付款，至今只有個別付假鈔個案。
成都商報今天報導，這家店位於眉山市仁壽縣龍正鎮，名為「香菇麵」，店面有30多平方公尺，除去灶台，只能放4張桌子。
報導表示，採訪的記者於5日在店內看到，一名顧客向老闆說，吃的麵是人民幣6元，他放下10元，自行在灶台上的一個盒拿回4元。
老闆劉霞受訪說，這家「誠信店」經營至今，只有3次收到過假錢，也收到過殘幣，但這種情況很少，基本上沒人不付帳。
有些人會忘了付錢，但幾天後會再來補上。
劉霞說，15年來，店鋪是賺錢的，他們現在住的房子，就是賣麵賺回來的。
除了顧客自覺付款，進入「香菇麵」的顧客，從喊麵、端麵、付錢、找零等，都是自己動手，老闆只管煮麵 。
「香菇麵」只有紅湯、清湯兩種口味的香菇麵，配售少量香菇小籠包。
劉霞的丈夫朱五星說，自己是名退伍軍人，曾在外地從事餐飲行業。
2002年，他和妻子開了「香菇麵」，剛開店時是自己收錢，但生意好起來後，人手不夠，加上「手拿了錢又去拿麵不衛生」，於是一切讓顧客自助。1060306
(中央社)
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