青年盃射箭賽玉里登場 上千好手花蓮競技

選手一字排開十分壯觀。(楊漢聲攝)

全國青年盃射箭錦標賽在花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校田徑場登場，共分為高中複合組、國中小及大專公開組，總參賽人數高達上千，選手們一字排開十分壯觀，擺滿場地的反曲弓、複合弓金額更高達三千萬，猶如弓箭大展，也吸引不少民眾目光。

這是花蓮縣南區第一次爭取到全國性的射箭錦標賽在玉里舉辦，今年也是玉里鎮建鎮百年，由於此賽會作為今年世界青年及青少年射箭代表隊選拔初賽之依據，所以有不少知名射箭國手在賽程大顯身手，盼此比賽不只讓民眾大飽眼福，也可藉此促進鎮上觀光。

(中時)