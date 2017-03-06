豁出去了! 庫瑞扳倒「蠻牛」納達爾封王
世界排名第26美國庫瑞(Sam Querrey)，墨西哥網賽單打決賽6比3、7比6(3)直落二扳倒「蠻牛」納達爾( Rafael Nadal )奪冠，成為墨西哥賽史上首位封王美國球員。
庫瑞墨西哥賽封王之路並不容易，一共撂倒4位世界前20勁敵，大會第5、4種子戈芬(David Goffin)、提姆(Dominic Thiem)、擊敗前球王喬柯維奇的澳洲基瑞歐斯也敗在他手下，決賽再扳倒第2種子納達爾，笑擁生涯第9冠。
「我全場都抱著『豁出去』的心態。」庫瑞說，「每一球我都使盡力氣打，即便我搞砸了破發點，下一球我仍就是抱著相同心態。」庫瑞的表現更讓納達爾以「接近完美形容」，「他的發球和底線強勁，帶給我不少壓力。」
2013年冠軍納達爾，此役之前在墨西哥賽寫下14連勝、未失一盤，過去對戰庫瑞更寫下4勝0負，不過此役卻栽了跟斗。
對庫瑞而言，此冠同樣意義非凡，是他生涯第2座ATP 500巡迴賽冠軍，也是賽事開辦24年來首位封王美國球員，「這冠我此生都會記得，能擊敗這些好手，讓我更確定自己能做到更多。」
(中時電子報)
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