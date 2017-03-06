張花冠參加東京國際食品展 力推2018年台灣燈會

嘉義縣長張花冠在日本東京食品展宣傳2018台灣燈會（余信賢攝）

嘉義縣長張花冠在日本東京食品展宣傳2018台灣燈會（余信賢攝）

嘉義縣長張花冠6日率領縣內5家優質廠商前往日本，與農委會及其他7個縣市一同參加亞洲最大的2017東京國際食品展(FOODEX JAPAN)，張花冠強調，非常樂意把嘉義縣最棒的農產品帶到日本，推薦給世界各地的消費者，同時將2018年在嘉義縣舉辦的台灣燈會推薦給世界各地朋友們，並於下午記者會上暢談區域經濟合作意義。

張花冠在東京國際食品展的聯合記者會上指出，「區域全面經濟夥伴關係協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP)會談於3月3日在神戶結束，內容以各國互通有無及善用彼此競爭優勢為主軸，即便台灣並非RCEP會員國，但嘉義縣非常認同區域經濟合作的理念，因此七年前就已開始參加東京食品展賣力推薦嘉義優質農產，希望用最棒的農產與世界交流，同時邀請大家來參加2018年在嘉義縣舉辦的台灣燈會。

此次東京國際食品展共有台灣、西班牙、德國、法國、義大利、南韓、泰國等約80國組團參展，台灣館今年參展面積擴大至1560平方公尺，是第4大參展國，共有129家廠商逾300人共同赴日拓銷，參展廠商與展出面積也是歷年來最大，嘉義縣的農產行銷區有獨特果乾、烏魚子、茶葉、花生等優質農產，吸引各國消費者注意。

(中時)