台中和平偏校獲撥3輛小巴 方便接送學子

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梨山中小學獲市府原民會移撥20人座小型巴士，專責載送校內學生上下學。（王文吉攝）

台中市政府原民會移撥20人座小型巴士，給和平國中轉作校車，接送學區內5校學童上下學。（王文吉攝）

台中市和平區地處偏遠，學生通學不便，教育局與原民會合作，撥用3輛小型巴士給8校統籌運用，解決家長接送孩子上下學的困擾；此外和平區東關路公車路線晚間有1個半小時班次空窗，剛好是國中、小學生補習下課期間，區公所希望公車業者增開班次，讓孩子離開課輔班後，能無縫接軌返家，減少逗留在外時間。

和平區長林建堂接獲東勢國中、東新國中、東華國中、和平國小、福民國小等家長反映「孩子於學校放學後，到東勢街上補習，但晚上8點多課輔班結束，要等到9點半左右才有公車，擔心逗留在外學壞，希望能再加開公車，載孩子返家。」

教育局指出，和平學區幅員遼闊，部分弱勢家庭沒有交通工具，再者公車營運班次甚少，無法提供學生通學需求，為落實專車管用合一，已於今年初撥用3輛20人座小巴，給當地國中、小聯合調度使用，估計有134名學生受惠。

梨山中小學校長謝淑雲表示，該校學區涵蓋中投交界，尤以華岡地區最為遙遠，一趟路程超過半小時，而且冬天地面常結冰，家長接送小孩很危險，另外佳陽地區山路也不好走，獲專車撥用，規劃每日兩條路線、兩趟班次，幫助很大。

至於和平區公所反映「公車班次無法銜接課輔班」，交通局公共運輸處表示，將與豐原客運協調，評估調整153或207路線班次，以符合當地學子返家需求。

(中時)