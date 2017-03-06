屏市前進里阻大排水溝加蓋，意外查獲工廠排廢水

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擔心六塊厝排水整治工程完工後將加蓋，居民到工地關心。（林和生攝）

工地陳情卻驚見工廠排放廢水，民眾隨即取水採樣。（林和生攝）

工廠排放廢水呈現鮮豔紫色，住民無奈說，這就是前進里民的日常。（林和生攝）

地下工廠林立的屏東市前進里，正進行六塊厝排水整治工程，傳出完工後將全面加蓋，方便大型車輛迴車，里民獲悉後至工地集結、表達反對立場；此時眼尖民眾發現怎有紫色廢水緩緩從管線排出，立即向環保局舉報，住民無奈地說：「這就是前進里的真實生活」。

屏縣府水利處副處長許良禎表示，因應六塊厝排水段面狹窄進行的改善工程，預計5月底施作完成，有居民建議完工後可增建板橋，方便車輛通行，今日上午前往會勘，強調沒有外傳的加蓋計畫，至於如何施作及增設地點？會舉辦公開說明會與里民討論。

前進里長王泰益指出，未來整治工程完工，社區已爭取長達近1公里的生態步道，希望增加綠美化空間，洗刷地下工廠故鄉的惡名；若如外傳要將排水溝加蓋，只為讓附近工廠車輛方便進出，會讓原本美意從此變調。

正當里民為維護權益表達意見時，突然發現一旁工廠緩緩排出紫色廢水，有附近住戶苦笑著說，這就是前進里特色，什麼顏色的水都有，什麼都不奇怪，除了先取水採樣外，同時老練的撥出環保局檢舉電話，要求稽查人員盡速前來採水。

屏縣環保局稽查科到場後表示，排放廢水的工廠確認是鄰近蛋類加工廠，除將水質帶回化驗外，也會依廢棄物清理法，開罰1200至6000元罰緩。

(中時)