傳貝克漢 將任中國足協顧問

中新網6日報導，據《阿斯報》援引英國媒體《鏡報》的報導，前英格蘭國腳貝克漢將成爲中國足協的技術顧問，且貝克漢已經接受了這個邀請。中國希望貝克漢幫助中國國家隊贏得世界盃。

報導稱，貝克漢在歐洲和美國曾經當過足球運動員，如今他將征服中國市場。這位前皇馬球星承諾與亞洲巨人簽約，貝克漢將成爲中國足協的技術顧問，貝克漢已經接受這個請求。

自去年以來，中國足協有一些關於中國足球的大動作。中國足協聘請了義大利名帥里皮擔任中國男足國家隊主教練，讓中國大小球隊也有了大牌主帥以及世界一流的外教團隊。聘請貝克漢擔任中國足協的技術顧問可能是中國足協關於中國足球規畫的一部分。且貝克漢曾是世界級球星，多次來到中國，對中國並不陌生。

(旺報)