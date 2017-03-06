香港中年男子 馬來西亞潛水溺斃

我要評比

香港明報即時新聞今天報導，一名香港男子昨天在馬來西亞潛水時失蹤，被尋回時已身亡，馬來西亞檢方今天將驗屍確定死因。

報導指出，事發在馬來西亞西巴丹島（Sipadan Island），40歲男子吳志明（Ng Chi Ming，音譯）在當地時間5日清晨約6時40分，與另外10人在梭魚角（Barracuda Point）潛水，約10分鐘後被領隊發現失蹤。

人員在該區域搜索45分鐘後，領隊於當天上午8時15分向當局求助，至8時55分尋獲死者遺體，送往當地醫院。大馬警方表示，今天會為死者驗屍確定死因。

此外，綜合港媒報導，死者家屬已趕往當地處理身後事。1060306

(中央社)