海協副會長遭撤職 陳德銘：對台工作不受影響

大陸海協會長陳德銘6日出席政協分組討論會，並於會後接受媒體訪問。(陳君碩攝)

大陸海協會常務副會長鄭立中日前因嚴重違紀被撤銷政協職務，海協會長陳德銘6日首度對此表示，鄭立中因個人原因被處分，但是與他在台辦及海協會的工作應該沒有關係，對於外界質疑，是因國台辦工作不佳遭整頓，陳德銘強調，他曾親耳聽到習近平總書記說，「中央對國台辦的工作是很滿意的」。

針對鄭立中被撤職，陳德銘6日受訪指出，鄭立中同志因為個人的原因，得到了一些處分，免去了海協會常務副會長，當然也免去了全國政協等職務，撤銷了政協委員證，但這是他的個人原因，與他曾經在中央台辦的工作和海協會常務副會長工作，應該是沒有關係的。

對於鄭立中是否是因為過去在廈門任職違紀被查，鄭立中點頭微笑，不置可否，僅說，他未經規定無可奉告。

有外界猜測，中共中央對是因台辦工作不利，而整頓台辦系統，如去年大陸國台辦前副主任龔清概也才剛被查落馬。陳德銘強調，這樣的論斷並不存在，龔清概是到北京幾個月，情況與鄭立中不同；他強調大陸反腐工作很有成效，台辦人事違紀的比例還是很低，「中央對國台辦的工作是很滿意的，我是親自聽到習總書記及俞主席跟我講的。」

(旺報)