海協副會長遭撤職 陳德銘：對台工作不受影響
大陸海協會常務副會長鄭立中日前因嚴重違紀被撤銷政協職務，海協會長陳德銘6日首度對此表示，鄭立中因個人原因被處分，但是與他在台辦及海協會的工作應該沒有關係，對於外界質疑，是因國台辦工作不佳遭整頓，陳德銘強調，他曾親耳聽到習近平總書記說，「中央對國台辦的工作是很滿意的」。
針對鄭立中被撤職，陳德銘6日受訪指出，鄭立中同志因為個人的原因，得到了一些處分，免去了海協會常務副會長，當然也免去了全國政協等職務，撤銷了政協委員證，但這是他的個人原因，與他曾經在中央台辦的工作和海協會常務副會長工作，應該是沒有關係的。
對於鄭立中是否是因為過去在廈門任職違紀被查，鄭立中點頭微笑，不置可否，僅說，他未經規定無可奉告。
有外界猜測，中共中央對是因台辦工作不利，而整頓台辦系統，如去年大陸國台辦前副主任龔清概也才剛被查落馬。陳德銘強調，這樣的論斷並不存在，龔清概是到北京幾個月，情況與鄭立中不同；他強調大陸反腐工作很有成效，台辦人事違紀的比例還是很低，「中央對國台辦的工作是很滿意的，我是親自聽到習總書記及俞主席跟我講的。」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。