辨識機捷直達車與普通車 賀陳旦也搞錯

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民進黨立委鄭運鵬（見圖）6日在立法院交通委員會質詢時，提出機場捷運直達車與普通車顏色易讓民眾混淆。（劉宗龍攝）

立委質詢出考題，請交通部長賀陳旦（左）辨認機場捷運直達車與普通車顏色，他看著螢幕答題搞錯。（劉宗龍攝）

民進黨立委鄭運鵬6日在立法院交通委員會質詢時，提出機場捷運直達車與普通車顏色易讓民眾混淆，並以投影片請交通部長賀陳旦辨認，賀陳旦看著螢幕答題但也搞錯，立委呼籲應加強標示及廣播，避免民眾搭錯車。

(中時)