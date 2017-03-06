嘉義長庚血友病及血栓防治中心歡慶五週年

嘉義長庚醫院血友病及血栓防治中心歡竟五週年，左起邱祥箏營養師、血液科黃慈恩醫師、骨科楊典育醫師、中華民國血友病協會黃朝旭理事長(本報資料照片)

雲嘉血友病人之福！嘉義長庚醫院2012年起開辦「血友病及血栓防治中心」，5年來服務近50位血友病患，提供病友們一站式的整合治療服務，幫助病患解決改善醫療疾病與問題，是病友們最貼心的好幫手。

嘉義長庚血友病及血栓防治中心主任陳志丞表示，血友病患因出血而產生不同併發症，除了須持續預防性補充凝血因子以避免再次出血，還要針對不同併發症給予整體性醫療服務，集結各科部專家，組成專業團隊，解決並改善病友醫療上的疑難雜症。

舉例來說，照顧血友病患的牙齒健康，就是非常重要的一環。大多數成人病患都有過拔牙後血流不止的經驗，導致病友往往不願意接受牙齒治療。嘉長血友病中心規劃的牙齒保健服務，服務血友病患逐年成長，累積超過80人次，降低病患口腔出血風險。

嘉義長庚血友病及血栓防治中心主任陳志丞帶領團隊照顧雲嘉地區血友病患(本報資料照片)

C型肝炎是另一個必要環節。C肝是許多成人病患早期治療時引起的併發症，目前中心已有6名患者接受C肝治療，約7成病毒量明顯降低甚至偵測不到，大大降低可能演變成肝硬化或肝癌風險。

關節病變也是攸關血友病患生活品質和健康的關鍵。關節病變導致的疼痛感、久坐、久站或起床時關節卡住的僵硬感，都讓病患很困擾，中心提供玻尿酸治療服務，為病患的關節加油、潤滑，累積約20位病友接受玻尿酸治療，幫助改善關節病變的不適感。另外，中心於五年內完成了8例病友人工關節置換手術案例，病患術後大幅提升生活品質，有兩位病友更接連接受雙膝人工關節置換手術。

嘉長血友病中心骨科成就卓越，於2016年底完成首例血友病嚴重膝關節病變合併關節周圍骨折治療案例。嘉義長庚骨科系外傷骨科主治醫師楊典育指出，不同於常見的關節退化，血友病患的關節病變，因長期反覆出血、發炎，導致軟骨破壞、關節嚴重變形，關節周圍纖維硬如甘蔗渣，光是要將關節腔剝離出來，便是一大工程。

嘉義長康紀念醫院骨科系外傷骨科楊典育主治醫師(本報資料照片)

血友病嚴重膝關節病變合併關節周圍骨折治療案例(本報資料照片)

楊典育回憶，2016年11月底收到通知，一位林姓血友病患者在小港機場滑倒致右膝股骨上髁骨折，緊急送往嘉長急診，因其右膝關節原本就嚴重關節壞損合併彎曲性攣縮變形，治療方式變得複雜。

經中心各專科整合討論，決定透過一次性手術進行全人工膝關節置換及骨折內固定手術，同時解決膝關節毀損及股骨骨折，減少原本需兩次階段性手術帶來的風險，縮短復健時間。這個手術很成功，術後傷口復原良好，復健後右膝活動角度大幅提升，已能徜徉大海中，悠遊享受人生。

持續關心血友病患，持續追求更完美的醫療照護品質，除了血液科、牙科、骨科、腸胃科，中心也邀請營養團隊加入，透過營養師觀點，舉辦衛教課程讓病患吃得營養健康。這套先進又貼心的治療模式，不但深植雲嘉地區血友病患的醫療照護，未來也希望推廣成為全國血友病患需要的守護者。

(中時電子報)