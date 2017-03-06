嘉義長庚血友病及血栓防治中心歡慶五週年
雲嘉血友病人之福！嘉義長庚醫院2012年起開辦「血友病及血栓防治中心」，5年來服務近50位血友病患，提供病友們一站式的整合治療服務，幫助病患解決改善醫療疾病與問題，是病友們最貼心的好幫手。
嘉義長庚血友病及血栓防治中心主任陳志丞表示，血友病患因出血而產生不同併發症，除了須持續預防性補充凝血因子以避免再次出血，還要針對不同併發症給予整體性醫療服務，集結各科部專家，組成專業團隊，解決並改善病友醫療上的疑難雜症。
舉例來說，照顧血友病患的牙齒健康，就是非常重要的一環。大多數成人病患都有過拔牙後血流不止的經驗，導致病友往往不願意接受牙齒治療。嘉長血友病中心規劃的牙齒保健服務，服務血友病患逐年成長，累積超過80人次，降低病患口腔出血風險。
C型肝炎是另一個必要環節。C肝是許多成人病患早期治療時引起的併發症，目前中心已有6名患者接受C肝治療，約7成病毒量明顯降低甚至偵測不到，大大降低可能演變成肝硬化或肝癌風險。
關節病變也是攸關血友病患生活品質和健康的關鍵。關節病變導致的疼痛感、久坐、久站或起床時關節卡住的僵硬感，都讓病患很困擾，中心提供玻尿酸治療服務，為病患的關節加油、潤滑，累積約20位病友接受玻尿酸治療，幫助改善關節病變的不適感。另外，中心於五年內完成了8例病友人工關節置換手術案例，病患術後大幅提升生活品質，有兩位病友更接連接受雙膝人工關節置換手術。
嘉長血友病中心骨科成就卓越，於2016年底完成首例血友病嚴重膝關節病變合併關節周圍骨折治療案例。嘉義長庚骨科系外傷骨科主治醫師楊典育指出，不同於常見的關節退化，血友病患的關節病變，因長期反覆出血、發炎，導致軟骨破壞、關節嚴重變形，關節周圍纖維硬如甘蔗渣，光是要將關節腔剝離出來，便是一大工程。
楊典育回憶，2016年11月底收到通知，一位林姓血友病患者在小港機場滑倒致右膝股骨上髁骨折，緊急送往嘉長急診，因其右膝關節原本就嚴重關節壞損合併彎曲性攣縮變形，治療方式變得複雜。
經中心各專科整合討論，決定透過一次性手術進行全人工膝關節置換及骨折內固定手術，同時解決膝關節毀損及股骨骨折，減少原本需兩次階段性手術帶來的風險，縮短復健時間。這個手術很成功，術後傷口復原良好，復健後右膝活動角度大幅提升，已能徜徉大海中，悠遊享受人生。
持續關心血友病患，持續追求更完美的醫療照護品質，除了血液科、牙科、骨科、腸胃科，中心也邀請營養團隊加入，透過營養師觀點，舉辦衛教課程讓病患吃得營養健康。這套先進又貼心的治療模式，不但深植雲嘉地區血友病患的醫療照護，未來也希望推廣成為全國血友病患需要的守護者。
(中時電子報)