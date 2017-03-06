自撞分隔島火燒車 1對男女骨折送醫

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梧棲區大智路發生火燒車，車上1對男女骨折送醫。（陳淑娥翻攝）

台中市梧棲區大智路與港埠路口，今天下午發生火燒車，自小客車撞分隔島後起火燃燒，造成車內鄧男駕駛及洪女乘客受傷送醫，童綜合表示，兩人送醫時意識清醒，男子右小腿骨折，女子右手骨折、左腳骨折、右眉縫11針，皆住院觀察，警方初步排除酒駕，肇事原因進一步釐清中。

台中市消防局下午2時許獲報，大智路1段、港埠路2段交叉路口，一自小客車自撞分隔島後起火燃燒，到場後立即部署水線滅火，車上1男1女分別受傷已送醫，4分鐘後火勢隨即撲滅。

(中時)