中山大學女排奪冠 感念舊振南贊助圓夢

中山大學女排清寒生楊子琳(左一)與簡鸝樺(右一)參加兩岸四地比賽摘金，獻獎給副校長蔡秀芬(左二)及舊振南食品公司董事長李雄慶(左三)。(中山大學提供)

中山大學女排參加2017昆明兩岸四地男女排球邀請賽勇奪冠軍，國手級教練盧桂蘭(第二排右二)率團獻獎給學校及獎學金贊助人、舊振南董事長李雄慶。(中山大學提供)

2017昆明兩岸四地男女排球邀請賽上月落幕，中山大學女子排球校隊擊敗來自中國大陸、台灣、香港、澳門8支勁旅勇奪冠軍。學校表示，女排13人中有清寒學生，在獎學金的支持下，無後顧之憂抱回冠軍，6日中山女排將獎盃獻給副校長蔡秀芬及女排獎學金贊助人、舊振南食品公司董事長李雄慶。

中山女排成員、企管系大一生楊子琳表示，兩年前父親因公司無預警倒閉而失業，每個月全家僅靠母親擔任生產管理員兩萬多元的薪資過活，因自己在高中時就是排球校隊，升學時看到中山大學設有全國第一個女排獎學金，學雜費全免，「彷彿在汪洋中看到一艘船！」家住台北的她懷抱希望報考，最後如願成為中山人。

中山女排簡鸝樺出身單親家庭，家庭開銷由母親一肩扛起，家住苗栗的她因熱愛排球，中學時便選擇就讀台中有排球校隊的學校，上了大學後，一度擔心學費負擔讓家中經濟陷入困境，後來在中山女排獎學金的幫助下，終於可以安心讀書。她感動地說，「真是非常感謝學校和李雄慶董事長！」

中山大學表示，中山「女排運動獎學金」為全國第一個由企業捐贈的入學獎學金，由傑出校友、舊振南食品公司董事長李雄慶捐贈，1年共超過60萬元且無年限，加上學校每年固定編列約135萬元的體育類獎金，希望能招攬國內具排球專長的優秀選手為校爭光。

(中時)