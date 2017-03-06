三星助學偏鄉原民 VR、平板傳承文化

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原民會與台灣三星電子、政治大學發起「數位扎根、文化星傳」原住民族教育數位學習計畫。（原民會提供）

國內16族原住民族語言瀕危，影響文化傳承。原民會與台灣三星電子、政治大學發起「數位扎根、文化星傳」原住民族教育數位學習計畫，鎖定10所學校運用數位電子書、VR虛擬實境等新科技，產官學合作提升學習效率。

原民會去年調查「原住民族語言使用狀況及能力」結果，16族族語傳承皆處瀕危，嚴重影響文化傳承。有鑑於此，原民會首度與台灣三星合作，推動「原住民族教育數位學習計畫」，學習結合科技，提升興趣與解決問題能力。

原民會副主委汪明輝表示，台灣擁有16族語、42種方言，但只剩「中、英文作業系統」，失去原民語言文化。過去10年推動縮短數位落差，目前進一步加強內容並即時、活用學習，不是複製既有教材、而要建構虛擬的原鄉。

數位學習計畫鎖定10所偏鄉學校，範圍遍及全台9縣市、涵蓋8個原住民族。初期將提供最新型號平版（Galaxy Tab A 10.1 with S Pen），未來將再提供Gear 360全

景相機、Gear VR等設備，教學現場進行文化紀實與學習。

實際體驗VR，彷彿置身於清泉部落中，身歷其境原民學童演唱泰雅族古調。汪明輝說，過去原民知識傳承多倚賴耆老、於特定部落環境或生活經驗體現，透過數位化教材與科技工具創新應用，有效解決較難保存與廣傳問題。

計畫由政治大學民族系主任王雅萍團隊設計，結合民族系、資訊系、傳播科系等教育資源，創新原住民族教育數位學習內容。她說，數位化學習相較傳統更有效率，且打破師資、時空限制，提升學童興趣也能隨時隨地學習。

計畫學校之一的屏東地磨兒國小，也製作全台第一套攸關原民文化的「族群本位教科書」數位電子書教材，將排灣族傳統文化融入數學、國語、英語學科。教師楊萍認為，確實提升學生學習表現，且科技更激發學童學習興趣。

台灣三星2014年起推動智慧教室公益計畫，迄今陸續於15縣市建置智慧教室、提供1000台平板在全台各校流動使用。總經理李載燁表示，期待運用台灣三星電子先進科技，加速民族教育數位化腳步，共同為原民文化傳承努力。

(中時)