社民黨：國民黨就是介入校園的祖師爺
社會民主黨今天說，反一中承諾書越演越烈，國民黨召開記者會呼籲政治不要介入校園。社民黨政策部專員魏揚說，國民黨自己就是介入校園的祖師爺，批評別人介入校園是天大笑話。
國民黨上午舉行「國內大學簽署學術承諾書被污名化」記者會。
國民黨文傳會副主委唐德明說，並沒有所謂的「一中承諾書」，這個名詞是逢中必反心態下的產物，且這件事行之有年，不是今年才開始，為什麼一件行之有年的事情，民進黨上台執政就變成萬惡不赦，喊打喊殺，這分明就是意識形態治國，逢中必反。
社會民主黨今天透過新聞稿指出，一中承諾書完全是由中國單方向挑起，當學術界都串連起來捍衛學術自由時連署，國民黨卻站在學術自由的對立面，這樣論調難道是「與中唱和」？國民黨到底要被選民教訓幾次才肯清醒。
魏揚批評，國民黨自己就是介入校園的祖師爺，批評別人介入校園完全是天大的笑話。
魏揚說，國民黨在其青年團的組織章程中，規定入團資格需為「在學學生」，歷任的青年團長幾乎都具有學生身分，國民黨青年團的基本任務就是介入校園；國民黨記者會找的世新學生代表，也曾是國民黨主席洪秀柱青年團成員，「一邊在校園內培養黨青，一邊罵別人政治黑手介入校園，國民黨不覺得自相矛盾嗎？」1060306
(中央社)
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